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Kaynak: AA

Katılımın 60 kişiyle sınırlandırıldığı etkinlikte, görevlilerce dağıtılan ışıklı bilekliklerle yaklaşık 4,5 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirildi.

Kuş ve ağustos böceklerinin sesleri eşliğinde ilerleyen katılımcılar, gece aktif olan yırtıcı türlerin seslerini de dinleme imkanı buldu.

Parkurun sonlarına doğru Sportif Olta Balıkçılığı Göleti'nin yanına ulaşan katılımcıları, burada kurulan sahnede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan gitar, keman ve çello üçlüsü karşıladı.

Etkinliğin sonunda Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 3 ay süren tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 2 peçeli baykuş, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Baykuşların tedavi süreçleri ve doğal yaşamdaki rolleri hakkında katılımcılara bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak ile Ormanya'nın sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, kuşların doğaya salımını gerçekleştirdi.

Katılımcılar, bir süre uçuşlarını izledikleri baykuşları alkışlarla uğurladı.