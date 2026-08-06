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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Düşkün Leylekler Evi, önemli bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Merkez bünyesinde tedavi ve koruma altında tutulan Pişmaniye ve Bulut çiftinin yavrusu olarak hayata gözlerini açan Atlas isimli leyleğin göç güzergâhı, uydu vericisi kanalıyla anbean kayıt altına alınacak.

Yumurtadan çıktığı andan itibaren uzman veteriner hekimler ile biyologların gözetiminde büyüyen Atlas'ın tüm gelişim evreleri titizlikle izlendi. Yuvaya yerleştirilen özel kamera donanımı sayesinde minik leyleğin beslenme süreçleri ile fiziksel değişimi, Ormanya'nın resmi sosyal medya mecraları üzerinden günün her saati kesintisiz şekilde yayınlandı.

Yaklaşan sonbahar göçü öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Uzman hekimlerce sağlık taramasından geçirilen Atlas'ın kan örnekleri alınarak kanat ölçümleri yapıldı. Kontrollerin ardından yavru leyleğe uluslararası geçerliliğe sahip kimlik halkası takıldı ve sırt bölgesine GPS takip donanımı sabitlendi.

Entegre edilen bu teknolojik sistem yardımıyla Atlas'ın yolculuk boyunca sergileyeceği hareketler, dinleneceği sulak bölgeler ve gideceği uzun mesafe haritalandırılacak. Toplanacak verilerin, leyleklerin dünya genelindeki göç haritalarının detaylandırılmasına, yaşam mücadelelerinin analiz edilmesine ve hayati önem taşıyan mola alanlarının korunmasına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.