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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana ektiği kenevirleri suladığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli şahsın Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı Köyü’nde ormanlık arazide kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Edindikleri bilgi sonrası harekete geçen ekipler şüpheli F.T.’yi sulama yapmak için geldiği kenevir ekili alanda suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs ile birlikte boyları 15 cm ile 35 cm aralığında değişen 70 adet kenevir bitkisini de ele geçirerek imha etti.

Şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.