Valilik açıklamasına göre, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda ormanlık alanların içinden geçen veya çevresinde bulunan yollarda duraklamak, mola vermek ve piknik yapmak da yasak kapsamına alındı.

Vatandaşlar, yalnızca izin verilen piknik alanlarını gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz tutulması zorunlu olacak.

Ayrıca orman çevresindeki mahallelerde ve diğer yerleşim yerlerinde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dal, ot ve benzeri bitki atıklarının yakılmasına izin verilmeyecek.

Yangın riskinin azaltılması amacıyla ormanlara yakın işletmeler ve sanayi tesisleri gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Enerji nakil hatlarından sorumlu kurumlar, özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürecek. Belediyeler ise orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruyucu bantlar oluşturacak ve olası yangınlara karşı iş makinelerini hazır bulunduracak.

Öte yandan, İzmir Valiliğinin Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi kapsamındaki bazı yürüyüş parkurlarının yasaklı bölgelerden geçtiği belirtilirken, bu güzergâhların yalnızca rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilerek kullanılabileceği ifade edildi.

Valilik, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağını da vurguladı.