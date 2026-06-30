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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte oluşabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda orman muhafaza memurları tarafından Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan Köyü ormanlık alanda vatandaşların piknik yaptığı tespit edildi. Vatandaşlara gerekli uyarılar orman muhafaza memurları ve jandarma tarafından yapılarak, vatandaşların piknik faaliyetleri sonlandırıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlara Orman Yangınları Hakkında bilgilendirme yapıldı.