Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, dere suyunun debisinin yükselmesi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 19 kişinin imdadına kepçe yetişti.

Edinilen bilgiye göre Çınarcık’a bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir trekking grubu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgede bulunan derenin suyunun yükselmesi sonucu karşı bölgeye geçemeyen grubun yardımına arama kurtarma ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri koştu.

Ekiplerin çabasına karşın derenin geçilememesi üzerine Teşvikiye Belediyesi’nden kepçe istendi. Olay yerine gelen kepçe sayesinde 19 kişi, güvenli bölgeye alındı ve sağlık kontrolünden geçirildi.