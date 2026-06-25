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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, ormanlık arazide kenevir ektiği tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana kenevir eken şahıs sulama yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı Köyü’nde ormanlık arazide kenevir ekildiği tespit edildi. Çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler şüpheli F.T.’yi sulama yapmak için geldiği kenevir ekili alanda suçüstü yakalandı.

Ekipler ayrıca boyları 15 cm ile 35 cm aralığında değişen 70 adet kenevir bitkisi ele geçirerek bitkileri imha etti.