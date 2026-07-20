Ormanların kalbinde adrenalin patlaması: Yenice’de off-road rüzgarı esti

"Türkiye'nin dört bir yanından off-road tutkunları ilçemize akın etti. Önümüzdeki süreçte farklı federasyonlarla iş birliği yaparak yeni projeler planlıyoruz. Temel amacımız, Yenice'yi doğa ve motor sporlarının küresel bir merkezi haline getirmek. İlçemizde daha geniş kapsamlı kamp alanları inşa ederek, ilerleyen yıllarda dünyanın sayılı off-road organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz."