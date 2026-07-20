Yenice Belediyesi ev sahipliğinde, Yenice Off-Road Kulübü'nün destekleriyle düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının arasında gerçekleştirildi. Festivalin son gününde heyecan doruğa çıkarken; 3,5 kilometrelik çetin parkurda 12 farklı klasmanda, 10'u kadın olmak üzere toplam 62 araç start aldı.
Ormanların kalbinde adrenalin patlaması: Yenice’de off-road rüzgarı esti
Karabük'ün Yenice ilçesinde bu yıl ikinci kez kapılarını açan Yenice Off-Road Festivali, nefes kesen etaplar ve kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen motor sporları tutkunları, zorlu doğal engellerle dolu parkurda hünerlerini sergiledi.Kaynak: İHA
Motor seslerinin yeşillikler arasında yankılandığı etaplarda yarışmacılar, dik yokuşlar ve çamurlu engellerle mücadele etti. Zaman zaman bazı araçların mekanik arızalar yaşayıp yolda kaldığı yarışlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinliğe; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in yanı sıra yaklaşık 2 bin sporsever katılarak coşkuya ortak oldu.
HEDEF: YENİCE'Yİ MOTOR SPORLARININ MERKEZİ YAPMAK
Festivalin ardından organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, etkinlik için yaklaşık iki aydır hummalı bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.
İlçenin yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı eşsiz bir doğaya sahip olduğunu hatırlatan Karakaş, bu potansiyeli hem ulusal hem de uluslararası arenada sergilemek istediklerini vurguladı.
Katılım oranının beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Belediye Başkanı Karakaş, gelecek döneme dair hedeflerini şu sözlerle aktardı:
"Türkiye'nin dört bir yanından off-road tutkunları ilçemize akın etti. Önümüzdeki süreçte farklı federasyonlarla iş birliği yaparak yeni projeler planlıyoruz. Temel amacımız, Yenice'yi doğa ve motor sporlarının küresel bir merkezi haline getirmek. İlçemizde daha geniş kapsamlı kamp alanları inşa ederek, ilerleyen yıllarda dünyanın sayılı off-road organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz."