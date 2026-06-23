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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski de artarken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirme görsellerinde, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmaller sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, ormanlık alanlara atılan bir sigara izmaritinin, kontrolsüz yakılan ateşin veya anız yangınının binlerce hektarlık alanın yok olmasına neden olabileceğini belirtiyor. Asırlardır bu topraklarda yaşayan ağaçların ve orman ekosisteminin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, özellikle ormanlık alanlarda sigara izmariti atılmaması, izin verilmeyen yerlerde ateş yakılmaması ve anız yakılmasından kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. Küçük bir ihmalin yalnızca ormanları değil, içerisinde yaşayan sayısız canlıyı da tehdit ettiğine dikkat çekiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan uyarılarda, orman yangınlarına sebebiyet veren kişilerin hapis ve adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı. İhmal sonucu yangına neden olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilirken, kasten orman yakanlar hakkında daha ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşları Orman Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaya davet ederek, "Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin görevi. Küçük bir dikkatsizlik geleceğimizi küle çevirmesin" çağrısında bulundu.