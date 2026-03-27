Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve sanayileşmenin etkisiyle dünya genelinde orman varlığının azalırken, Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarıyla bu süreci tersine çeviren ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Karacabey, "Maalesef dünya genelinde ormanlarda azalma söz konusu. Özellikle Ekvator bölgesinde sıcaklığın daha da yükselmesiyle Amazon ormanlarında bile maalesef yangınlar yaşanıyor. En kuzeyde Sibirya'daki ormanlarda bile artık yangınlar yaşanır hale geliyor.

Bunun etkisiyle birlikte maalesef ormanlar da azalıyor. Fakat ülkemizde bunun aslında tam tersi bir durum söz konusu. Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) her 5 yılda bir yayımladığı Dünya Orman Varlığı raporuna baktığımızda, Türkiye dünyada orman varlığını en çok arttıran ülkeler sıralamasında, 2020 yılında 6’ncı sıradayken, 2025 yılı raporunda 4’üncü sıraya yükseldiğini görüyoruz" dedi.

'ORMAN VARLIĞIMIZ ARTIYOR'

Karacabey, Türkiye'nin Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ilk sırada, dünyada ise 3’üncü sırada olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin bu manada karnesinin çok iyi olduğunu ifade edebiliriz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla, ülkemizin orman varlığının arttırılması noktasındaki çalışmalara, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri ve teşvikleri var. Yapılan çalışmalar meyvesini veriyor ve ülkemizin orman varlığı artıyor. Özellikle son 23 yılda 8 milyar fidanı toprakla buluşturduk ve ülkemizin bugün itibarıyla yüzde 30 ormanlarla kaplı" dedi.

'HAVVADAN MÜDAHALE KAPASİTEMİZ 462 TON'

Karacabey, koruma çalışmaları çerçevesinde en büyük risk faktörünün yangınlar olduğunu belirterek, "Biz de her geçen yıl artan riske paralel olarak yangınla mücadele gücümüzü artırıyoruz. 2026 yılında filomuza katacağımız 165 yeni arazözle beraber 1953 arazöz sayısına ulaşacağız. Bu arazözler bizim karadan en etkili müdahale araçlarımız ve yaklaşık 26 bin personelimizle bu araçlarla, ilgili müdahale araçlarımızla ve iş makinelerimizle müdahale edeceğiz. 840 olan iş makinesi sayısı da artı 38 ile 878'e oldu.

Bu yıl havadan mücadele gücümüzü de artırıyoruz. 27 olan uçak sayımızı 28'e, 105 olan helikopter sayımızı da 119'a çıkarıyoruz. Havadan müdahale kapasitemiz 438 tondan 462 tona ulaşmış oldu. Ayrıca dünyada orman yangınlarını gözetlemede ve orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden birisi Türkiye. 14 İHA'mızla da ormanlarımızı yaz mevsimi boyunca gözetleyeceğiz. Ayrıca bu İHA'lara ilave olarak ormanlarımızın değişik noktalarında konuşlanmış yapımı tesis edilmiş 776 yangın gözetleme kulemiz var. Buradaki arkadaşlarımız ve personelimizle de 7 gün 24 saat yine gözetleme faaliyetlerini yürüteceğiz. Yine 4 bin 907 havuz ve göletimiz mevcut. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKAYLA YANGIN RİSKİNİ TESPİT EDİYORUZ'

Karacabey, dünyanın ormancılıkta ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan en ileri teknolojisinin Türkiye'de olduğunu ifade ederek, "Yapay zeka destekli karar destek sistemi adını verdiğimiz; motorolojik verileri, arazi yapısını, ağaç yapısını ve nüfus yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak yangın riskini önceden tespit edip, yangın çıkmadan oralarda tedbirlerimizi artırıyoruz. Bu şekilde yangınlarla mücadele konusunda gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'7 MLİYON VATANDAŞIMIZI BİLGİLENDİRDİK'

Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleyi yangın öncesi çalışmalar, yangın söndürme çalışmaları ve yanan sahaların tekrar ormanlaştırılması başlıkları olmak üzere 3 başlıkta değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bu çalışmaların hepsi önemli; fakat bizim üzerinde en çok durduğumuz yangın öncesinde alınacak tedbirlerle orman yangınlarının çıkmasını engellemeye çalışmak. Bu manada da geçtiğimiz yıl 7 milyon vatandaşımıza bizzat ulaşarak, onların yangınlar konusunda daha tedbirli, dikkatli olmalarını istedik. Ormana yakın yerleşim yerlerinde de ilçelerde de aynı çalışmaları yürüttük. Bu sayede 2025 yılında bir önceki yıla göre daha riskli hava şartları olmasına rağmen yüzde 15 daha az sayıda yangın çıktı. Bu sevindirici bir durum. İnşallah aynı çalışmaları bu yıl da sürdüreceğiz. Tabii ki sadece vatandaşların ikaz edilmesi yetmiyor; çünkü yangınların yüzde 96'sı insan eliyle çıkıyor. Vatandaşlarımız dikkatli olursa bu yangınların çıkmasını engelleyebiliriz" dedi.