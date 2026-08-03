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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de her yaz yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede ekipman yetersizliği tartışılırken, Gazeteci Fatih Ergin kaleme aldığı köşe yazısında Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile BMC arasındaki araç ihalesine ilişkin dikkat çeken bilgileri gündeme taşıdı.

"İHALE ŞARTNAMESİ DEĞİŞTİRİLDİ, TESLİMAT YAPILMADI"

Ergin’in aktardığı bilgilere göre OGM, 2020 yılında 270 adet yangın söndürme aracı alımı için ihaleye çıktı. İlk olarak MAN markasına uygun tarif edilen ihale iptal edildikten sonra, yeni teknik şartname BMC’ye göre düzenlendi ve ihaleyi BMC kazandı.

Sözleşmeye göre araçların son teslim tarihinin 15 Aralık 2021 olduğunu belirten Ergin, aradan geçen yıllara rağmen araçların teslim edilmediğini öne sürdü. Ergin, teslimatın yapılmamasına karşın firmaya para cezası kesilmediğini ve ihale sözleşmesinin de feshedilmediğini iddia etti.

VARLIK FONU VE ZİRAAT BANKASI KREDİSİ HATIRLATMASI

Köşe yazısında BMC'nin yönetim yapısına da değinen Fatih Ergin, şirketin sahibinin Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı olduğunu hatırlattı. Ergin, Tosyalı’nın BMC’yi satın alırken kullandığı Ziraat Bankası kredisini geri ödemediğine ilişkin daha önce kaleme aldığı yazısına "özel hayatın gizliliği" gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini belirtti.

OGM ihalesinde yaşanan süreci Altay Tankı projesine benzeten Ergin, BMC’nin savunma sanayisindeki diğer taahhütlerinde de benzer gecikmeler yaşandığını savundu. Ergin, seri üretim tarihlerinin sürekli ertelendiğini vurgulayarak, kamusal denetimin ve idari yaptırımların iktidara yakın şirketler söz konusu olduğunda devreden çıkarıldığını öne sürdü.