Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, iktidarın özelleştirme politikalarında yeni hedef kamu arazileri ve tarım toprakları haline geldi. Kamu varlıkları özelleştirme uygulamalarıyla elden çıkarılırken, güncel satış dalgasının merkezinde kamuya ait arsalar ve tarım arazileri yer alıyor. Kamunun elinde bulunan son büyük varlıklar da parça parça satılmaya devam ediyor.

Yalnızca nisan ayı içinde, kamuya ait taşınmazların satışından elde edilen toplam gelir 1 milyar 811,6 milyon lirayı buldu. Bu kazancın 829 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluştururken, orman vasfından çıkarılan 2/B arazilerinin satışından 620,3 milyon lira sağlandı. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışından elde edilen gelir ise 164,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2026 yılının ocak-nisan dönemini kapsayan ilk dört ayında, kamu varlıklarının satışından sağlanan toplam gelir 167 milyon dolara ulaştı. Bu satışların büyük bir kısmını yine kamu arazileri ile 2/B arazileri kapsamındaki alanlar oluşturdu. Yılın ilk dört ayında yapılan satışların 127,4 milyon doları taşınmaz satışlarından elde edilirken, hisse satışlarından 24,7 milyon dolar ve işletme tesisi satışlarından 13,8 milyon dolar gelir sağlandı. Kamu kurumlarına yapılan devirlerin tutarı ise 1,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kamu işletmeleri özelleştirme adı altında özel sermayeye devredilirken, günümüzde geriye kalan son kamu varlıkları da satış listelerine ekleniyor. AKP hükümetleri döneminde ülkenin en büyük şirketleri, fabrikaları, limanları, enerji üretim tesisleri ile elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekeleri yerli ve yabancı özel şirketlere satıldı. Türkiye'de 1986 yılında başlayan özelleştirme sürecinden bu yana toplam 73 milyar 687 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi.

Bu zamana kadar yapılan toplam özelleştirme gelirlerinin 46 milyar 125 milyon dolarını hisse satışları, 18 milyar 827 milyon dolarını işletme ve tesis satışları, 5 milyar 856 milyon dolarını taşınmaz satışları oluşturdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan devirlerden 1 milyar 446 milyon dolar, varlık satışlarından 745,2 milyon dolar, otel ve sosyal tesis satışlarından ise 688,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Toplam özelleştirme gelirinin 65 milyar 635 milyon dolarlık büyük kısmı Ak Parti hükümetleri döneminde sağlandı. Türkiye'nin en stratejik ve en kârlı kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinin ardından, günümüzde sıra kamuya ait son değerli taşınmazlara geldi. Orta Vadeli Program da 2026 yılında tarihin en yüksek özelleştirme hamlelerinden birinin kapıda olduğuna işaret etmişti. Programdaki tahminlere göre, 2026 yılı genelinde özelleştirme gelirlerinin 185 milyar liraya ulaşması bekleniyor.