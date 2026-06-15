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Kaynak: AA

Columbia Üniversitesi’ne bağlı Lamont-Doherty Yer Gözlemevi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, ABD’nin doğu bölgeleri ile Kaliforniya’daki 137 farklı noktadan elde edilen uydu verileri, saatlik karbondioksit ölçümleri, ağaç gövdesi sensörleri ve yaş halkası analizleri incelendi.

Bulgulara göre, meşe ağaçları yaz ortasına gelindiğinde büyümeyi durdurmasına rağmen, yılın ilerleyen dönemlerinde de fotosentez yapmayı sürdürüyor.

Araştırma, fotosentez ile büyüme arasındaki ilişkinin sanılandan daha bağımsız olabileceğini gösteriyor. Özellikle sıcak ve kurak dönemlerde ağaçların büyümesi yavaşlarken veya tamamen dururken, fotosentez bir süre daha devam ediyor. Bu süreçte emilen karbonun önemli bir kısmı ise odun gibi uzun ömürlü yapılarda depolanmak yerine yapraklar, kökler ve kısa ömürlü biyolojik süreçlerde kullanılıyor ya da yeniden atmosfere salınıyor.

Bilim insanları, ormanların karbonu emme kapasitesi ile onu uzun süreli depolama kapasitesinin her zaman paralel ilerlemediğine dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin etkisiyle bu ayrışma artarsa, ormanlar karbon emmeye devam etse bile atmosferdeki karbonu kalıcı olarak azaltamayabilir.

Çalışmanın başyazarı Mukund Palat Rao, mevcut iklim modellerinin genellikle “fotosentez varsa büyüme de vardır” varsayımına dayandığını, ancak yeni bulguların bunun her zaman geçerli olmadığını gösterdiğini belirtiyor.

Rao’ya göre, sıcak ve kurak koşullarda büyüme hızla dururken fotosentez daha düşük seviyede de olsa sürebiliyor.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.