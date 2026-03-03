Ormanın küçük devi: Ayı yüzlü avcı: Çalı Köpeği'nin şaşırtan gücü

Çalı köpeği, bilimsel adıyla Speothos venaticus, köpekgiller (Canidae) familyasından Orta ve Güney Amerika'ya özgü nadir ve gizemli bir vahşi köpek türüdür. "Bush dog" (çalı köpeği) veya "sirke köpeği" (vinegar dog) olarak da bilinir. Küçük boyuna rağmen sürü halinde avlanan son derece etkili bir yırtıcıdır. Bir dönem fosillerden bilindiği için soyu tükenmiş sanılmış, ancak canlı bireyleri keşfedilmiştir.