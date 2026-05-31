Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mersin'in Erdemli ilçesinde doğadan toplanan yaban mantarları az kalsın bir faciaya yol açıyordu. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Harfilli Mahallesi kırsalında iki aile ormanlık alandan mantar topladı. Topladıkları mantarları yemek üzere Kayacı Mahallesi'nde bulunan Ö.C.'ye ait eve getiren vatandaşlar burada pişirdikleri mantarları hep birlikte yedi.

RAHATSIZLANAN 5 KİŞİ MERSİN'E SEVK EDİLDİ

Yemekten bir süre sonra mantardan yiyen 7 kişi rahatsızlandı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 7 kişiye burada ilk müdahale yapıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi gerekçesiyle 5 hasta, Mersin merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.