Ormandaki 7 dakikalık gizem çözüldü: Cani koca eşini nasıl katlettiğini anlattı

Volkan K. ifadesinin devamında, "Evin içinde eşim Bedriye ile kıskançlık tartışması yaşadık ve ben ona 'Yine sürekli telefonla oynuyorsun, biz başkalarının evinde yemek yemek zorunda mıyız' dedim. Sözlü olarak tartışmaya başlayınca ben evde bulunan 2 çocuğuma da kayınvalideme gitmelerini söyledim ve çocuklarım evden gittiler. Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizin giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay’ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye’nin hiç sesi çıkmadı can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım. O sırada muhtemelen düşmenin etkisiyle Bedriye’nin burnundan kan geliyordu" şeklinde ifade etti.