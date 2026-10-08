SEZONUN İLK ÜRÜNLERİ TEZGÂHLARDA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen çıntar mantarları, sezonun ilk hasadıyla birlikte pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı.
Ormanda yetişiyor, gören toplamaya koşuyor: Kilosu 500 liradan tezgâhta
Son yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen ve sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan sezonun ilk ürünü, yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Kilosu 500 liradan satışa sunulan üründe, önümüzdeki günlerde fiyatların düşmesi bekleniyor.Kaynak: İHA
SEZONUN İLK ÜRÜNLERİ TEZGÂHLARDA
ORMANLARDAN TOPLANIP PAZARA GETİRİLDİ
Sonbahar aylarında doğal olarak yetişen çıntarlar, yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan toplanarak satışa sunuluyor. Sezonun ilk ürünleri ise henüz sınırlı miktarda bulunabiliyor.
KİLOSU 500 LİRADAN SATILIYOR
Ekim ayının ilk günlerinde tezgâhlara ulaşan çıntar mantarının kilogram fiyatı 500 lira olarak belirlendi. Sezonun başında ürün miktarının az olması, yüksek fiyatıyla dikkat çekmesine neden oldu.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Muğla'da sonbaharın en çok beklenen doğal ürünleri arasında bulunan çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle yöresel mutfakta önemli bir yere sahip olan mantar, kendine özgü lezzetiyle biliniyor.
YAĞIŞLAR ARTTIKÇA BOLLAŞMASI BEKLENİYOR
Bölgede yağışların devam etmesi halinde ormanlık alanlarda yetişen çıntar miktarının artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ürünün pazarlara ulaşması bekleniyor.
FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Sezonun ilk günlerinde kilogramı 500 liradan satılan çıntarın, hasadın artmasıyla birlikte daha uygun fiyatlardan satışa sunulabileceği belirtiliyor. Ürün miktarındaki artışın pazar fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
BİRÇOK KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI
Muğla'nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar mantarı, yöre halkı için önemli bir mevsimlik gelir kaynağı oluşturuyor. Her yıl sonbaharda toplanan mantarlar, hem sofralarda tüketiliyor hem de pazarlarda satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlıyor.