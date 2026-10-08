Ormanda yetişiyor, gören toplamaya koşuyor: Kilosu 500 liradan tezgâhta

BİRÇOK KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Muğla'nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar mantarı, yöre halkı için önemli bir mevsimlik gelir kaynağı oluşturuyor. Her yıl sonbaharda toplanan mantarlar, hem sofralarda tüketiliyor hem de pazarlarda satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlıyor.