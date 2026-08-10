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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Hassa Orman İşletme Şefliği tarafından takibe alınan bölgede ormanda usulsüz kesim yapan ve ormanlık alanda tahribata yol açan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.