Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu’ya bağlı Gayza köyü yakınlarında meydana geldi. Gezmek için ormana giden A.Ö. ve M.Y. isimli çocuklar kayboldu. Ailelerinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve özel arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 20 araç ve 80 personelin katıldığı arama sonucu, çocuklar saat 02.00 sıralarında Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanda bulundu. Arama-kurtarma ekipleri, sağlıklı şekilde buldukları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.