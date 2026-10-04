Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ormana kurulan düzenek ortaya çıktı: Ekipler tek tek topladı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.
Bartın’da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gece saatlerinde ormanlık alanlarda denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayvanlarını çekmek amacıyla kullanıldığı belirlenen 7 elektronik ses cihazına el koydu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.