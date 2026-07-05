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Kaynak: AA

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçlarını (İHA) etkin şekilde kullanarak yangınlara erken müdahale kapasitesini artırıyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarla mücadelede en kritik unsurun erken tespit olduğunu belirterek, bu noktada İHA'ların büyük rol üstlendiğini ifade etti.

TERMAL KAMERALAR ERKEN UYARI SAĞLIYOR

Karacabey, 2020 yılından itibaren yangın gözetleme sistemine dahil edilen termal kameralı İHA'ların, henüz duman oluşmadan ortaya çıkan ısıyı tespit edebildiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 12 İHA'nın yanı sıra toplam 14 İHA'nın ormanların gözetlenmesi ve yangın yönetiminde görev yaptığını belirten Karacabey, "Ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede dünyada İHA kullanan iki ülkeden biriyiz." dedi.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV YAPABİLİYOR

İHA'ların Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Manisa ve Bursa'da konuşlandırıldığını aktaran Karacabey, bir İHA'nın yaklaşık 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabildiğini ifade etti.

YANGINLAR ANLIK TAKİP EDİLİYOR

İHA'lardan elde edilen görüntülerin yangın amirleri tarafından cep telefonları, komuta araçları ve koordinasyon merkezlerinden eş zamanlı takip edildiğini belirten Karacabey, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde de tüm yangınların canlı olarak izlendiğini söyledi.

Yangının ilerleme yönü ve riskli bölgelerin havadan anlık takip edildiğini vurgulayan Karacabey, bu sayede ekiplerin doğru noktalara yönlendirilerek müdahalenin daha hızlı ve etkili hale getirildiğini kaydetti.