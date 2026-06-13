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Kaynak: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte artış gösteren araç trafiğinin beraberinde getirebileceği orman yangını risklerini en düşük seviyeye indirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri; Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça kara yollarının ormanlık arazilerden geçen güzergâhlarında, iş makineleri ve orman işçileriyle koruyucu önlemler alıyor.

Yapılan çalışmalarda, özellikle yaz aylarında seyir halindeki araçlardan dışarıya fırlatılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve farklı atıkların büyük bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapılıyor. Yol kenarlarında gerçekleştirilen temizlik faaliyetleriyle hem yangın çıkma olasılığının düşürülmesi hem de olası bir yangın anında alevlerin ormanın iç kısımlarına yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda oluşturulan bu güvenlik şeritleri sayesinde, yangın söndürme ekiplerinin sahaya çok daha süratli ve emniyetli şekilde müdahale etmesi amaçlanıyor.

KURU OTLAR TEMİZLENİYOR, AĞAÇ DALLARI BUDANIYOR

İlçe genelindeki faaliyetler kapsamında, yol kenarlarında bulunan ve yangının başlamasını ya da büyümesini hızlandırabilecek kuru otlar, çalılar ile kurumuş ağaç dalları titizlikle arındırılıyor. Orman ekipleri, trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla sürücülerin görüş açısını daraltan ağaç dallarını da buduyor. Sahadan toplanan organik nitelikteki atıklar ise nemli hava şartlarında, gerekli tüm emniyet tedbirleri alınarak kontrollü bir biçimde imha ediliyor.

SÜRÜCÜLERE "İZMARİT" VE "CAM ATIK" UYARISI

Yol boyundaki çalışmaları yerinde inceleyen Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, yangın önleme faaliyetlerinin iş makineleri ve işçi gücü desteğiyle kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Araçlardan yol kenarlarına rastgele atılan sigara izmariti ve cam atıkların ciddi bir tehlike barındırdığına işaret eden Şahin, "Yaz aylarında rüzgar ve yüksek sıcaklıkla birleşen küçük bir izmarit kıvılcımı, hektarlarca orman alanının kül olmasına neden olabiliyor." dedi.

Ekiplerin sahada fiziki olarak her türlü önlemi aldığını vurgulayan Şahin, özellikle sürücülerin ve vatandaşların da araçlarından dışarıya sigara izmariti atmama konusunda dikkatli olmalarını istedi.