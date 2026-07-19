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Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. Ziraat ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, dron destekli kontrollerle tarım arazileri ve kırsal bölgeler anlık olarak havadan takip ediliyor.

Özellikle geçmiş yıllarda ziraat yangınlarının sık görüldüğü bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerle, olası yangınların erken tespit edilmesi ve büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.

KÖYLERDE ATEŞ YAKILMAMASI İÇİN ANONS YAPILIYOR

Orman işletme ekipleri, denetimlerin yanı sıra köylerde araçlarla anons yaparak vatandaşları uyarıyor. Yapılan duyurularda anız, bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılmaması gerektiği hatırlatılırken, yangın riskine karşı kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Dronlarla yapılan havadan gözlemlerde ise tarla ve bahçelerde ateş yakılıp yakılmadığı anbean takip edilerek olası risklere hızlı şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle küçük bir ateşin kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını isteyen ekipler, duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonu boyunca hem havadan hem de karadan yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.