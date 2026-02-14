Kızılcagün Platformu tarafından düzenlenen "Açılım Tehlikesi ve Milli Birlik" paneli, Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu'nda gerçekleşti.

Panelde emekli Albay Orkun Özeller ve yazar Alican Türk "Açılımın TSK'ya Yansıması ve Sahadaki PKK Gerçekleri" başlığı altında açıklamalarda bulundu.

Özeller, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’ın süreçte muhatap alınmasına sert çıkarak, “Suriye'deki tehdidi bertaraf edeceğiz' dediler. Kiminle? Teröristbaşı Abdullah Öcalan denen bebek katili ile. Öncelikle son insan o olsa bu işi durduracak, ona minnet etmem. Ona gidip de 'Ya senle bir iş yapalım' demem. Onunla el sıkışmak namertliktir, onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Türk’ün kanında böyle bir şey yoktur. O yüzden baştan zaten teröristbaşının muhatap alınmasına karşıyız” dedi.

ÖZELLER: BEBEK KATİLİ KAFASINI İMRALI'DAN DIŞARIYA ÇIKARAMAZ

Süreç içerisinde neler olabileceği konusunda uyarıda bulunan Özeller, şu ifadeleri kullandı:

“Geldiğimiz noktada bu süreci başlatanların elinde hiçbir argüman kalmamıştır. Bunları haklı kılabilecek hiçbir argüman kalmamıştır. Tek dertleri efendilerinden almış oldukları emir gereği veya talimat gereği bebek katilinin bir şekilde, İmralı'dan çıkamaz ama orada bir şekilde özgürce hareket etmesini sağlamaktır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bu konuda karar verici mercinin bizler olduğunu biliyoruz. Biz müsaade etmediğimiz sürece o bebek katili kafasını İmralı'dan dışarıya çıkaramaz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin önderliğinde ilerleyen süreç son olarak Meclis’te kurulan TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu ile devam ediyor. MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından partililer komisyondaki ortak raporlarını tek tek sunmuştu.