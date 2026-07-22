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Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik ve savunma konularındaki paylaşımlarıyla tanınan Emekli Albay Orkun Özeller, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralı gazilerin günlerdir ziyaret edilmemesine sert tepki gösterdi.

Aradan 10 gün geçmesine rağmen yetkililerden anlamlı bir ziyaret gerçekleşmediğini savunan Özeller, "Biz nasıl bu hale geldik?" diyerek siyasi iktidarı eleştirdi.

Gazilerin moralinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Özeller, "Biriniz bile gazilerimizin yanına gidemez miydiniz? Biriniz bile gidip gönüllerini almaya çalışamaz mıydınız?" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında askeri yetkililere de seslenen Özeller, bir generalin dahi gazilerin elini tutarak destek vermemesini eleştirerek, "Sizi buralarda bu halde görmek canımızı yakıyor' denilemez miydi?" diye sordu.

Türk milletinin şehit yakınları ve gazilere her zaman büyük değer verdiğini vurgulayan Özeller, AK Parti ve MHP'li milletvekillerine de çağrıda bulundu. Özeller, "Teröristlerin gönlünü hoş etmek mi derdiniz? O zaman yazıklar olsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Paylaşımının sonunda Milli Savunma Bakanlığı'na da seslenen Özeller, yetkililere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zabit ve Kumandan ile Hasbihal" adlı eserini okumalarını tavsiye etti.