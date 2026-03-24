Orkun Kökçü’nün kararı herkesi şaşırttı: Onun bu yaptığını kimse yapmaz
Beşiktaş'ta son dönemde yakaladığı form grafiğiyle adeta parmak ısırtan milli yıldız Orkun Kökçü yeniden Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak Beşiktaş kaptanı, tüm futbolcuların hayallerini süsleyen kulüplerin ilgisine karşı aldığı karar büyük şaşkınlık yarattı.
LIVERPOOL VE INTER PEŞİNDE
İngiltere’den Liverpool ve İtalya’dan Inter’in, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği öğrenildi.
ARNE SLOT YENİDEN ÇALIŞMAK İSTİYOR
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un, Feyenoord’dan eski öğrencisi olan Orkun Kökçü ile yeniden çalışmak istediği iddia edildi. İkilinin, 2022-2023 sezonunda Feyenoord ile şampiyonluk yaşadığı dönemde kurduğu bağın transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor.
AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİNDEN ETKİLENMEDİ
Yoğun ilgiye rağmen Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediği vurgulandı. Milli futbolcunun, kariyer planlamasında siyah-beyazlı kulüple başarı yakalamanın öncelikli olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KADROYU ORKUN'UN ÜZERİNE KURACAK
Beşiktaş yönetiminin de yıldız oyuncuyu takımda tutma konusunda kararlı olduğu ve gelecek sezon kadro yapılanmasını Orkun üzerine kurmayı planladığı ifade edildi.
EN BÜYÜK HEDEFİ BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK
Kökçü’nün en büyük hedefinin “çocukluk aşkım” dediği Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi. Bu doğrultuda oyuncunun, her futbolcunun aklını çelebilecek dev kulüplerden gelen tekliflere rağmen takımda kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.
32 MAÇTA 15 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki liderliği ve oyun yönlendirme becerisiyle takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.