Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geçen sezona göre çok daha verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten milli futbolcu, takımın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uyum sağlamaya başladığını söyledi.

'HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'

Hazırlık sürecini değerlendiren Orkun Kökçü, "Geçen sezon takım arkadaşlarımla çok az birlikte çalışma fırsatı bulmuştum. Bu kez son iki haftadır birlikte çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediklerini biliyoruz ve buna göre hazırlandık. Yarınki maça hazırız." ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN SÖZLERİ

Yeni transfer Salih Özcan ile uyumlarının iyi olduğunu belirten Kökçü, "Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah bunu sahaya da yansıtırız. En önemli hedefimiz yarın sahadan galibiyetle ayrılmak." dedi.

'TAKIMDA HAVA ÇOK İYİ'

Takım içerisindeki atmosferden de memnun olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Ortam çok güzel. Herkes istekli ve hırslı. Hocamız bizi maça çok iyi hazırladı. Alışma süreci tamamen bitmemiş olsa da yarınki maç için hazırız. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

'SKOR KATKIMI SÜRDÜRMEK İSTİYORUM'

Yeni sezondaki hedeflerine de değinen Orkun Kökçü, hem hücumda hem savunmada takıma daha fazla katkı vermek istediğini söyledi.

Kökçü, "Hocamızın benden beklentileri net. Orta sahada hem ofansif hem de defansif katkı sağlamam gerekiyor. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansımı sürdürmek, gol katkısı vermek ve kaptan olarak takımıma en iyi şekilde liderlik etmek istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak da yarınki maç için yüzde 100 hazırız." ifadelerini kullandı.