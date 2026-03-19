Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 11. dakikada Hyeon-gyu Oh'un golünde asisti yapan ve ilk yarının uzatmalarında harika bir vuruşla ağları havalandırarak galibiyetin mimarı olan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: 'MİLLİ ARAYA GÜZEL GİRDİK'

Orkun Kökçü, "İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

'İLK GOLÜ ATTIKTAN SONRA AÇILACAĞIMI BİLİYORDUM'

Son dönemde attığı gollerle takımının yükselen form grafiğinde başrol oynayan milli oyuncu bireysel performansıyla ilgili, "Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii." ifadelerini kullandı.

'ROMANYA MAÇIYLA İLGİLİ ARKADAŞLARIMLA KONUŞTUK'

Orkun Kökçü ayrıca yaklaşan kritik Romanya maçı hakkında da şunları söyledi:

"Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz.""