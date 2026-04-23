Orkun Kökçü, Beşiktaş’ın Corendon Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

“SERGEN HOCAMA KOŞTUM ÇÜNKÜ…”

Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın yanına gitmesiyle ilgili konuşan Kökçü, “Sergen hocama koştum çünkü son dönemde kupanın önemini birlikte çok konuşuyoruz. O yüzden yanına gitmek istedim” dedi.

“SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Sezon hedeflerine de değinen milli futbolcu, “Zorlu bir lig geçirdik, inişli çıkışlı bir süreç oldu. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Önümüzde iki final var” ifadelerini kullandı.

LİGDE HEDEF PUAN KAYBETMEMEK

Ligde de iddialarını sürdürmek istediklerini belirten Kökçü, “Puan toplamak istiyoruz, arayı açmamak önemli. Her gün çalışarak devam edeceğiz” dedi.

KARAGÜMRÜK MAÇI VURGUSU

Hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasına da değinen yıldız oyuncu, hazırlıkların sürdüğünü ve galibiyet hedeflediklerini söyledi.