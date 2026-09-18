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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmaları gerektiğini belirten Kökçü, farklı galibiyetin kendilerine ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Milli futbolcu ayrıca taraftar desteğine ve saha içerisinde hakemlerle yaşadığı diyaloglara değindi.

'FARKLI GALİBİYET EKSTRA MOTİVASYON OLDU'

Orkun Kökçü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Evimizde, güçlü bir rakibe karşı güçlü başlamak zorundaydık. Çünkü grubumuz zor. Her maç bizim için önemli. Evimizde oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu, 3 puanı aldık. Farklı galibiyet ekstra motivasyon oldu. Onu da pazar günkü maça yanımızda götürmek istiyoruz. O da yine zor bir maç olacak, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz."

'TAKIM TARAFTARI ATEŞLİYOR, TARAFTAR DA BİZİ'

"Bizim de bir katkımız var, iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz, arkadaşlık çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Takım taraftarı ateşliyor, taraftar da bizi ateşliyor. Oyun çok güzel. Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere gelebiliriz. İyi yoldayız ve bunun devamını inşallah getirebiliriz. Bizim için de çok güzel olur."

'HAKSIZLIĞA PEK GELEMİYORUM'

"Benim karakterim bu, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımın hakkını korumak istiyorum. Dışarıda kim ne derse desin kafama takmıyorum. Hakkım yeniliyorsa tepki gösteririm ki göstermeye de devam edeceğim. Şiddetli şekilde olmaması lazım ama ben hep takımımın, Beşiktaş’ın haklarını koruyacağım. Bunu da asla bırakmayacağım."