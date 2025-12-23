Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek derbi şansızlığını kıran Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Okun Kökçü, hakem kararlarıyla ilgili yorumlarda bulunurak şöyle konuştu:

"Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah."