Orkun Kökçü için İngiliz devleri devrede: Transferde bonservis rekoru

Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü gösterdiği performansla dev takımların ilgisini çekmeye devam ediyor. Premier Lig'den 2 dev takım da milli futbolcuyla ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Benfica'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü sezonun ikinci yarısındaki etkili performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

SKOR KATKISI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde skor katkısı veren Orkun, toplamda ise 32 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcunun sergilediği oyunun, Avrupa'nın önde gelen takımlarının da dikkatini çektiği iddia edildi.

INTER'İN İLGİSİ VARDI

Orkun'la son olarak İtalyan devi Inter ilgileniyordu ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine 25 yaşındaki futbolcuyu düşündükleri de konuşuluyordu.

PREMIER LİG'DEN 2 DEV TALİP

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere'nin köklü kulüpleri Manchester United ve Tottenham bir süredir Orkun Kökçü'yü izliyor.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Siyah-beyazlı yönetimin ise başarılı orta saha oyuncusuna gelecek transfer teklifler konusunda tavrını şimdiden belirlediği ileri sürüldü.

Buna göre Orkun Kökçü için astronomik bir bonservis bedeli önerilmediği sürece milli futbolcunun satışına onay verilmeyecek.

50 MİLYON EURO BEKLENTİ

Haberde, yönetimin Orkun için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.

Milli takım kadrosunda yer alan başarılı futbolcunun, önümüzdeki maçlarda göstereceği performansa bağlı olarak değerinin daha da artması bekleniyor.

Gelen ilgi ve tekliflere rağmen Orkun, çocukluk aşkını bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlı yönetimin tavrı transferde belirleyici olacak.

