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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim oy birliğiyle belirlendi. Başkanlığa Aysun Aydın seçilirken, yeni yönetim kadın hakları ve eşitlik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'nde (ORKAGÜDER) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulun ardından yeni dönem yönetimi belirlendi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda derneğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri oy birliğiyle seçildi.

Yeni yönetimde Aysun Aydın başkanlığa seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevine Şaziye Ersoy, Genel Sekreterliğe Tuğba Kontaş Azaklı, Saymanlığa ise Ayşe Bahar Çebi getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise Nazan Sarıgül Ergen, Av. Birsen Uçar ve Ömür Bacınoğlu'ndan oluştu.

DENETİM KURULU DA BELİRLENDİ

Genel kurulda Denetim Kurulu üyeliklerine Seyhan Canbulut, Fatma Ersoy Çol ve Hakime Erkoç seçildi.

KADIN HAKLARI VE EŞİTLİK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Genel Kurulun ardından yapılan açıklamada, yeni dönemde kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, yerelde kadınların güçlenmesine yönelik projeler üretmeye, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırmaya ve savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmeye devam edileceği ifade edildi.

Yeni yönetimin, önümüzdeki dönemde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kadınların haklara erişiminin desteklenmesi ve yerelde eşitlik politikalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.