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Kaynak: Haber Merkezi

Ekim ayının merakla beklenen gök olayı Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim’i 22 Ekim’e bağlayan gece zirve noktasına ulaşıyor. Ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı kozmik kalıntıların Dünya atmosferinde süzülmesiyle gerçekleşen bu ilginç gösteri, Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle takip edilebilecek. Saatte ortalama 10 ila 20 meteorun gökyüzünü aydınlatması beklenirken, seyir zevki en yüksek saatler de netleşti.

NASA verilerine göre 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gökyüzünü süsleyen Orionid meteor yağmuru, en görkemli şovuna hazırlanıyor. Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği en ideal gözlem penceresi ise 21 Ekim’i 22 Ekim’e bağlayan gece yaşanacak. Karanlık ve açık bir gökyüzünde saatte 10 ila 20 meteorun süzülmesi bekleniyor.

12 Punto'da yer alan habere göre, ismini gökyüzünde belirdiği Avcı (Orion) Takımyıldızı'ndan alan Orionidler, kökenini bu bölgeden alıyor gibi görünse de izleyicilerin tek bir noktaya odaklanması gerekmiyor. Saçılma merkezi dev kızıl yıldız Betelgeuse’un yakınlarında yer alsa da ışık izleri gökyüzünün her köşesinde aniden belirebilir.

GÖZLEM İÇİN EN UYGUN SAATLER AÇIKLANDI

Bu yıl gözlemi zorlaştırabilecek etkenlerin başında Ay ışığı geliyor. 22 Ekim’de Ay’ın büyüyen şişkin evrede olması ve İstanbul’da Ay diskinin yaklaşık yüzde 86,5’inin aydınlık görünmesi bekleniyor. Parlak Ay ışığı özellikle sönük meteorların seçilmesini güçleştirebilir.

NASA yetkilileri, meteor yağmurunu en net şekilde seyredebilmek için Ay'ın batışının ardından, şafak sökmeden önceki zaman dilimini tavsiye ediyor. İstanbul gökyüzünde Ay'ın 22 Ekim sabaha karşı saat 03.01 sularında gözden kaybolması, astronomik alacakaranlığın ise 05.51'de başlaması bekleniyor. Bu verilere göre İstanbul ve çevresinde yaşayan uzay meraklıları için en karanlık ve elverişli gözlem penceresi 03.00 ile 05.30 saatleri arası olacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK

Ankara’da Ay’ın yaklaşık 02.46’da batması beklenirken, Türkiye’nin büyük bölümünde 03.00’ten şafak öncesine kadar olan saatlerin gözlem açısından daha uygun olacağı değerlendiriliyor. Kent merkezlerinde ışık kirliliği nedeniyle görülebilecek meteor sayısı belirgin şekilde azalabilir.

Orionidler, gökyüzünün en hızlı konukları arasında adını zirveye yazdırıyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın uzayda bıraktığı kozmik kalıntılar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre gibi inanılmaz bir süratle giriş yapıyor. Bu devasa hız sayesinde bazı meteorlar, gökyüzünde saniyeler boyunca kaybolmayan büyüleyici ve parlak izler bırakıyor.

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop ya da dürbün gerekmiyor. Uzmanlar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün geniş görülebildiği bir alan seçilmesini, gözlerin karanlığa alışması için parlak ekranlardan uzak durarak 20-30 dakika beklenmesini öneriyor.

EN SON 1986'DA GÖZLEMLENDİ

Orionidlerin kaynağı olan 1P/Halley, Dünya’dan son olarak 1986’da gözlemlendi. Kuyruklu yıldızın bir sonraki yakın geçişinin 2061’de gerçekleşmesi bekleniyor. Halley’in kalıntıları ekim ayında Orionidleri, mayıs ayında ise Eta Aquariid meteor yağmurunu oluşturuyor.