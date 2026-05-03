Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, okulların çevresindeki risk faktörleri mercek altına alındı.

Emniyet birimleri tarafından titizlikle yürütülen kontroller kapsamında 20 şahsın kimlik sorgulaması ve incelemesi yapıldı. Okul çevrelerinde faaliyet gösteren 10 umuma açık işletme denetlendi. Okul bahçeleri ve yakınlarındaki park/bahçe gibi alanlar detaylı şekilde tarandı.

Yapılan denetimler sonucunda bölgede herhangi bir suç unsuruna veya olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için bu denetimlerin periyodik aralıklarla ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.