Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların 3. birleşiminin sonunda söz olan Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, önceki dönem Valisi Şefik Aygöl zamanında ilçelere açılan Özel İdare şantiyelerinin çalışma verimini düşürdüğü gerekçesi ile kapatılmasını önerdi.

Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur önerisi ile ilgili yaptığı konuşmada Vali Şefik Aygöl döneminde İl Özel İdaresinin çalışma verimini arttırmak üzere ilçelere şantiyeler açıldığını hatırlatarak, şantiyeler açılmadan önce İdarenin Yol Şube müdürlüğünün stablize ekibi, yama ekibi ve onarım ekibinin yıl içerisinde 15’er günlük periyotlarla bütün ilçelere iki yada üç defa hizmet edebildiğini söyledi. Şantiyelerin açılmasının ardından İl Genel Meclisinde olan yetkilerin ilçelerde Kaymakamlara devredildiğini savunan Uğur, yerelde hizmeti hızlandırması hedeflenen bu uygulamanın tersine İl Özel İdaresinin iş programında ciddi aksaklıklara neden olduğunu ifade etti.

Orhan Uğur yaptığı konuşmada, “Bu olumsuzlukları gidermek için ben şantiyelerin kapatılması taraftarıyım. Biz tek yerden bu işi yaparsak İl Genel Meclisinin de yetkileri elinden alınmış olmaz, biz yetkili oluruz. Özel İdare de çok güzel çalışıyordu eskiden. Bu sene şantiyelerle beraber biz sıkıntı yaşadık. Eğer bu şantiyeler bizim elimizde ise biz bir önerge ile bu şantiyelerin kapatılması taraftarıyız” dedi.

Orhan Uğur’un önerisi meclis üyeleri arasında tartışmalara neden olurken, Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz, geçtiğimiz yaz aylarında Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerindeki büyük yangınlar nedeni ile de İl Özel idaresi ekiplerinin iş planlarında aksamalar olduğunu hatırlatarak durumun bundan da kaynaklanabileceğini belirtti. Poyraz şantiyelerin kapatılmasına karşı olmadığını ancak konunun derinlemesine istişare edilerek değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant ise Söğüt ve İnhisar İl Genel Meclis Üyeleri olarak mevcut durumundan memnun olduklarını ve şantiyelerin kapanmamasından yana olduklarını söyledi.

İl Özel idare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ise konunun İdare olarak kendilerinin de gündeminde olduğunu konuyu yaptıkları toplantılarla detaylı olarak değerlendiklerini söyledi.

Orhan Uğur’un önerisinin İl Genel meclisinde grubu bulunan her partinin kendi içinde değerlendirmesi ve ardından grup başkanlarının bir araya gelerek İdarenin de yapacağı değerlendirmenin ardından karara bağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.