Toplam 9 bölümden oluşan yapım, aynı anda tüm dünyada yayına girecek. Dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstlenirken, senaryo Ertan Kurtulan imzası taşıyor. Yapımcılığını Kerem Çatay’ın yaptığı proje, Ay Yapım etiketiyle hayata geçirildi.
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor
Orhan Pamuk’un edebiyat dünyasında iz bırakan eseri Masumiyet Müzesi, ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın, yayımlandığı milyonlarca okura ulaşan romanı, 13 Şubat 2026 itibarıyla Netflix izleyicisiyle buluşacak. Dizinin tanıtım videosu yayınlandı.Mina Kaymakçı
Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alırken; Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta oyuncular da güçlü kadroya eşlik ediyor.
Masumiyet Müzesi, 1970’li yılların İstanbul’unda, varlıklı bir ailenin oğlu olan Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun arasında filizlenen, zamanla takıntıya dönüşen çarpıcı bir aşk hikâyesini merkezine alıyor.
Sevdiği kadın uğruna hayatındaki herkesi karşısına alan Kemal, Füsun’a ait gündelik eşyaları biriktirmeye başlar. Dizi, aşkın masum bir mutluluk mu yoksa insanı yoldan çıkaran derin bir acı mı olduğu sorusunu izleyiciye yeniden sorduruyor.