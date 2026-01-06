Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor

Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor

Orhan Pamuk’un edebiyat dünyasında iz bırakan eseri Masumiyet Müzesi, ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın, yayımlandığı milyonlarca okura ulaşan romanı, 13 Şubat 2026 itibarıyla Netflix izleyicisiyle buluşacak. Dizinin tanıtım videosu yayınlandı.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 1

Toplam 9 bölümden oluşan yapım, aynı anda tüm dünyada yayına girecek. Dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstlenirken, senaryo Ertan Kurtulan imzası taşıyor. Yapımcılığını Kerem Çatay’ın yaptığı proje, Ay Yapım etiketiyle hayata geçirildi.

1 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 2

Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alırken; Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta oyuncular da güçlü kadroya eşlik ediyor.

2 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 3

Masumiyet Müzesi, 1970’li yılların İstanbul’unda, varlıklı bir ailenin oğlu olan Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun arasında filizlenen, zamanla takıntıya dönüşen çarpıcı bir aşk hikâyesini merkezine alıyor.

3 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 4

Sevdiği kadın uğruna hayatındaki herkesi karşısına alan Kemal, Füsun’a ait gündelik eşyaları biriktirmeye başlar. Dizi, aşkın masum bir mutluluk mu yoksa insanı yoldan çıkaran derin bir acı mı olduğu sorusunu izleyiciye yeniden sorduruyor.

4 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 5
5 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 6
6 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 7
7 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 8
8 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 9
9 10
Orhan Pamuk’un unutulmaz aşk hikâyesi Masumiyet Müzesi Netflix’e geliyor: Efsane roman dizi oluyor - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro