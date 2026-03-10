Cihangir'in en çok konuşulan binalarından Taray Apartmanı, bu kez de Orhan Pamuk ile komşuları arasındaki gerilimle gündemde. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre apartmanda yıkım kararı üzerinden başlayan anlaşmazlık büyümeye devam ediyor. İddiaya göre binada 9 dairesi bulunan Pamuk, yapının yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Ancak bu durum apartmandaki bazı komşuların tepki göstermesine sebep oldu.

Taray Apartmanı sakinlerinden Çetin Taray, "Apartmanda 18 daire var. Orhan Pamuk'un iki dairesi vardı. 'Riskli yapı' kararı çıkınca değeri düştü. Şu anda 9 değil 10 dairesi var. Son daireyi 1 ay evvel aldı. Çoğunluğu ele geçirdi. Binamız 53 yıllık ve sağlam. Yanımızdaki 150 yıllık binalara yıkım kararı çıkmazken bizimkine çıkıyor. Orhan Pamuk'un amacı bu binayı yıktırıp kendi adına bir müze yaptırmak" şeklinde Cimin'e konuştu.

Özellikle apartman sakinlerinden gelen “kendi müzesini yaptıracak” iddiası magazin ve kültür sanat kulislerini hareketlendirirken, bina çevresindeki tartışma da giderek büyüyor. Cihangir’deki bu kriz, sadece bir apartman meselesi olmaktan çıkıp şehirli komşuluk gerilimine dönüşmüş durumda.