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Nobel ödüllü edebiyatçı Orhan Pamuk, konuk olduğu televizyon yayınında gerek yazarlık kariyeri gerekse aile yaşantısı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Son dört senedir raflarda yeni bir çalışması yer almayan usta yazar, kitapseverlere 2027 senesinde yeni bir kitabının çıkacağının müjdesini paylaştı.

Katıldığı programda kaleme alacağı yeni çalışmasından "Masumiyet Müzesi" adlı eserine, aile bireyleriyle olan bağlarından geçmiş dönemleriyle yüzleşmesine kadar pek çok hususta içten açıklamalara imza atan Pamuk, uzun zamandır yolu gözlenen yeni romanının ne zaman yayımlanacağını da ilk kez açıklayarak okurlarını sabırsızlandırdı.

MASUMİYET MÜZESİ'Nİ ANLATTI

Masumiyet Müzesi'nin hayata geçiriliş aşamalarından bahseden Pamuk, bu projeyi Nobel Ödülü sayesinde kazandığı maddi kaynakla finanse ettiğini dile getirdi. Başlangıçta oldukça kısıtlı bir sermayeyle yola çıktığını vurgulayan yazar, uygun bir bina bakarken niyetini herkesten gizlediğini aktardı. Kapılarını açmadan evvel böyle bir tasarıdan bahsetmeyi doğru bulmadığına dikkat çeken Pamuk, açılış gerçekleştikten sonra süreci toplumla paylaştığını ifade etti.

Müzenin ilk dönemlerinde gelen kitlenin çoğunlukla yabancı turistlerden meydana geldiğini kaydeden yazar, son zamanlarda ise yerli ziyaretçilerin oranında gözle görülür bir yükseliş yaşandığını sözlerine ekledi.

2027 İÇİN SÖZ VERDİ

Dört yıldır yeni bir kitap yayımlamadığını hatırlatan Orhan Pamuk, üzerinde çalıştığı projeler hakkında da bilgi verdi. Çeşitli nedenlerle yarım kalan birkaç romanı bulunduğunu söyleyen yazar, bu eserleri tamamlamak istediğini söyledi.

Zamanın kıymetini daha fazla hissettiğini ifade eden Pamuk, yeni kitabının yayımlanacağı tarihi de açıkladı. Okurlarına seslenen ünlü yazar, 2027 yılının mart ayında yeni kitabını yayımlayacağını söyledi. Yarım kalan üç kitabı bulunduğunu belirten Pamuk, önümüzdeki dönemde art arda yeni eserlerle okurlarının karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.