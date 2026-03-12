Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak için Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Trabzonspor bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

SPOR DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı.

Törende ayrıca teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba ve Orhan Ak ile eski milli kaleci Tolga Zengin de yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN DUYGUSAL SÖZLER

Cenaze namazının ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camianın büyük bir kayıp yaşadığını belirterek, “Camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir.” dedi.