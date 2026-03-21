Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüksek ateşten dolayı tedbir amaçlı gözetim altında tutulan 81 yaşındaki sanatçının, hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldığı görüldü. Gencebay'ın, eşi Sevim Emre ile birlikte evine döndüğü görüldü.

81 yaşındaki ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastanede olduğu öne sürülmüştü. Hayat arkadaşı Sevim Emre bu iddiaya kızmış ve sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Emre: "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun" demişti.