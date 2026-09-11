Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılında Türkiye'de 191 olan OSB sayısının bugün 373'e ulaştığını ve Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) istihdamın da 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini duyurdu.

BAKAN GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam ettiklerini söyleyerek, faaliyete geçen Kepsut OSB'nin Balıkesir ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin organize sanayi bölgelerindeki gelişimine ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre 2002 yılında Türkiye'de 191 olan OSB sayısının bugün 373'e ulaştığını belirten Kacır, OSB'lerdeki istihdamın da 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini ifade etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VURGUSU

Ayrıca Kacır, organize sanayi bölgelerinin çevre dostu, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim merkezleri haline getirildiğini vurgulayarak, sanayicilere verilen desteğin süreceğini kaydetti. Son olarak Kacır, yaptığı açıklamada sanayicileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Sanayicimizi desteklemeyi, Türkiye'ye değer katan müteşebbislerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.