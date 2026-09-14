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Kaynak: AA

“Organize İşler” serisi, iki filmlik sinema macerasının ardından “Organize İşler: Karun Hazinesi” adıyla dizi formatına taşınıyor.

Yapımını BKM'nin üstlendiği ve senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı sekiz bölümlük dizi, 16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

ASIM NOYAN BU KEZ HAZİNENİN PEŞİNDE

Yeni hikayede Asım Noyan ve çetesi, ortaya çıkan gizemli bir hazine haritasının peşine düşecek. Ekip, bu süreçte acımasız rakiplerin ve uluslararası hazine avcılarının da dahil olduğu tehlikeli bir yarışın ortasında kalacak.

İstanbul'un sokaklarından yeraltı dehlizlerine kadar uzanan macera, serinin bilinen karakterlerini yeni bir hikayede yeniden bir araya getirecek.

OYUNCU KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu “Organize İşler: Karun Hazinesi”nin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.