Samsun’un Terme ilçesinde organ nakli için Giresun’dan Samsun’a organ taşıyan UMKE aracının geçirdiği kazada yaralanan yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür (26), hayatını kaybetti.
Kaza, dün Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.
Mehmet Akif Ç. yönetimindeki UMKE’ye ait kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada UMKE görevlisi ve Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Mehmet Can Gür yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne götürülen Gür, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavisi devam eden 26 yaşındaki Mehmet Can Gür, bugün yaşamını yitirdi. Gür’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.