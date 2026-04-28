Sağlık Bakanı, uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana 105 bin kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 376 bini aşkın doku ve organ bağışının gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca vatandaşlara e-Devlet üzerinden bağışçı olma çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, yaklaşık altı ay önce yürürlüğe giren yasal değişiklikle organ bağışı işlemlerinin dijital ortama aktarıldığını hatırlattı. Bu dönüşümün kısa sürede önemli bir karşılık bulduğunu ifade eden Bakan, elde edilen rakamların toplumdaki farkındalığın arttığını gösterdiğini belirtti.

Memişoğlu açıklamasında, her bağışın yeni bir yaşam anlamına geldiğini vurgulayarak, bu sürecin nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Vatandaşların yüzünü güldürmek adına herkesi e-Devlet üzerinden organ bağışçısı olmaya davet etti.