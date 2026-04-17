Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bilinç kaybı şikayetiyle acil servise getirilen 35 yaşındaki D.A'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve yakın takip amacıyla Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırılan hastaya, yoğun bakım ekibi ve organ nakil koordinatörlüğü tarafından titizlikle yürütülen tedavi ve takip sürecinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu beyin ölümü gerçekleştiği tespit edildi.

D.A'nın ailesi, organ bağışında bulunmayı kabul etti. Verilen bu kararın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi organ nakil koordinasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında D.A'nın iki böbreği ve karaciğeri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Organların uygun hastalara ulaştırılması süreci, bölge koordinasyon ve Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden ilgili merkezlerle eş zamanlı yürütüldü.