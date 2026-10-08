Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 gün arayla aynı aileleri karşı karşıya getiren iki olay yaşandı.
6 Ekim'de arazide çıkan yol verme tartışmasında 40 yaşındaki Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN AİLESİNİN EVİNE GİTTİ
Orhan Artça'nın annesi 62 yaşındaki Nezaket Artça, 2 gün sonra İbrahim E.'nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi 72 yaşındaki E.A.'yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı.
Annesinin yaralandığını gören H.E. ise ruhsatlı tabancayla Nezaket Artça'ya ateş etti. Artça olayda hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başından yaralanan E.A., ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Nezaket Artça'yı öldürdüğü belirtilen H.E. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. H.E.'nin, 2 gün önce Orhan Artça'yı öldürdüğü belirtilen İbrahim E.'nin annesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.