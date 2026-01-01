Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Orduspor'un efsane kalecisi, Türk futboluna uzun süre hizmet eden Dursun Karamustafa (Rado)vefat etti.

Cenazesi cuma (02.01.2026) günü Orta camide öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecektir.

Merhume Nurdane Karamustafa’nın eşi, Berk, Kumsal Karamustafa ve Hasibe Şentepe’nin babaları Dursun Karamustafa’nın cenazesi 2 Ocak Cuma günü memleketi Ordu’da, Orta Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çeşmeönü Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1947 Ordu-Fatsa doğumlu olan Dursun Karamustafa, memleketinin takımı olan Orduspor’da başlayan kalecilik kariyerinde, Ankara Şekerspor, Rizespor, Trabzon Sebat Gençlik, Tokatspor, Orduspor, Amasyaspor ve Çorumspor’da oynadı. Karamustafa, 1981-1982 Sezonunda Çorumspor’da futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra birçok takımda kaleci antrenörlüğü ve teknik direktörlük yaptı.