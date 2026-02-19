TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK’nın geçmişte kullandığı ve 18 Aralık 2024 tarihinde satışı resmen duyurulan eski takım otobüsü, Suriye’de bir kez daha görüntülendi.

Üzerinde hala kulübün amblemini taşıyan aracın uluslararası bir haber ajansının servis ettiği karelerde yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2024 YILINDA SATIŞI DUYURULMUŞTU

52 Orduspor FK yönetimi, söz konusu otobüsün 18 Aralık 2024’te satıldığını resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna açıklamıştı. Satışın ardından araç kısa süre içinde Suriye’de amatör kameralar tarafından görüntülenmiş ve kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.

Kulüp logosunun araç üzerinde korunmuş olması ise o dönem tartışmalara neden olmuştu.

BU KEZ BBC HABERİNDE YER ALDI

Eski takım otobüsü son olarak dünya çapında yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin servis ettiği bir haberde görüntülendi.

“Şam yönetimi IŞİD ile bağlantılı tutsakların toplu kaçışlarını doğruladı” başlığıyla yayımlanan haberde kullanılan ana görsellerden birinde, üzerinde büyük 52 Orduspor FK amblemi bulunan otobüs dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, kulübün eski otobüsünün Suriye’de ve uluslararası bir haberin görselinde yer almasını şaşkınlıkla karşıladı.

Konuya ilişkin kulüpten ya da resmi makamlardan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.