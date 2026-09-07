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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Orduspor 1967, Kdz. Ereğli Belediyespor maçının tüm bilet gelirlerini protez tedavisi görecek Mustafa Fehmi Dündar’a bağışlayacak.

Orduspor 1967, sahadaki şampiyonluk mücadelesini tribünlerin sevilen ismi Mustafa Fehmi Dündar için büyük bir dayanışmaya dönüştürüyor.

Kulüp Başkanı İsa Akçay, 21 Aralık Pazar günü saat 13.00’te oynanacak Kdz. Ereğli Belediyespor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerinin, geçirdiği rahatsızlığın ardından ampute edilen ve protez tedavisi görecek Mustafa Fehmi Dündar’a bağışlanacağını açıkladı.

Akçay, Orduluları hem şampiyonluk mücadelesi veren takımlarına destek olmaya hem de Mustafa Fehmi Dündar için tribünleri doldurmaya çağırdı.

“ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ”

Takımın yükselen form grafiğine dikkat çeken Başkan İsa Akçay, Kdz. Ereğli Belediyespor karşılaşmasının sportif açıdan da büyük önem taşıdığını söyledi.

Akçay şöyle konuştu:

“İkinci yarı hedeflerimiz doğrultusunda üst düzey bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Sezon içindeki aksaklıkları geride bıraktık. 21 Aralık’taki K. Ereğli maçı, zirve yürüyüşümüzü perçinleyeceğimiz en kritik karşılaşmalardan biri. Bu önemli müsabakada tüm Ordu halkını tribünde, omuz omuza görmek istiyoruz.”

BİLET GELİRLERİNİN TAMAMI MUSTAFA FEHMİ DÜNDAR’A

Karşılaşmayı farklı kılan ise Orduspor 1967’nin ortaya koyduğu vefa örneği olacak.

Orduspor tribünlerinin sembol isimlerinden Mustafa Fehmi Dündar’ın geçirdiği rahatsızlığın ardından protez tedavi sürecine girdiğini hatırlatan Akçay, maçtan elde edilecek bilet gelirinin tamamını Dündar’a bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

“BİR ABİMİZİN AYAĞA KALKMASINA VESİLE OLALIM”

Başkan Akçay, tüm Ordu’ya seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“Mustafa kardeşimizin sağlığına kavuşması ve konforlu bir yaşam sürmesi için bu maçın tüm gelirlerini ona adadık. Ordulular olarak çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Pazar günü saat 13.00’te stadı hıncahınç doldurarak hem takımımıza güç verelim hem de bir abimizin ayağa kalkmasına vesile olalım.”

“BU MAÇ SADECE FUTBOL DEĞİL, BİR VEFA DURUŞUDUR”

Akçay, Orduspor camiasının dayanışma gücüne vurgu yaparak sözlerini şu ifadeyle tamamladı:

“Bu maç, sadece bir futbol müsabakası değil; bir vefa duruşudur.”